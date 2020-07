Volebná turistika Mareka Krajčího

Kto sú falošní volební pozorovatelia? Koľko je medzi nimi Slovákov? Môže poslanec NRSR súkromne pozorovať voľby v Rusku? Čo je volebná turistika? Prečo vydáva OBSE svoje stanovisko až deň po voľbách?

Falošní pozorovatelia

Pomaly sme si už zvykli, že „fake news“ alebo falošné správy sú trvalou súčasťou internetu, pričom najmä vďaka sociálnym médiám negatívne ovplyvňujú integritu volebných procesov, keď mnohí ľudia často nevedia rozoznať, čo je overená informácia a čo dezinformácia. Aby tých falošných vecí nebolo málo, organizácia Európska platforma pre demokratické voľby (EPDE) so sídlom v Berlíne najnovšie prišla s databázou, kam umiestnila falošných volebných pozorovateľov. To sú takí, ktorí majú vytvárať akúsi protiváhu voči aktivitám a správam legitímnych pozorovateľov, či už medzinárodných, alebo domácich. Stefanie Schifferová z EPDE mi v súvislosti s vytvorením databázy napísala: „Nielen voľby môžu byť sfalšované. Aj volebné pozorovanie môže byť realizované za účelom manipulovania verejnej mienky o tom, za akých reálnych podmienok sa voľby uskutočnili. Autokratické krajiny ako Rusko či Azerbajdžan postupne rozširujú sieť skorumpovaných politikov, ktorí legitimizujú ich zmanipulované voľby. Volebné pozorovanie je pri tom často iba vstupnou bránou pre ďalšie „služby“, ktoré potom poskytujú vládam v takýchto krajinách. Európske inštitúcie sa musia mať na pozore. Musíme si chrániť naše voľby pred negatívnymi vplyvmi a lepšie kontrolovať aktivity našich politikov. Je potrebné aktualizovať nastavenia správania sa našich parlamentov a zlepšiť transparentnosť pravidiel“.

Slovenský trojlístok

V tejto databáze sa nachádzajú aj traja zástupcovia zo Slovenska. Zatiaľ čo prítomnosť Jána Čarnogurského, prezidenta Slovensko-ruskej spoločnosti, ktorý dlhodobo obhajuje Putinov režim, či Petra Marčeka, ktorý v roku 2018 navštívil Rusmi anektovaný Krym, ani veľmi neprekvapila, fakt, že sa tu nachádza aj súčasný minister zdravotníctva Marek Krajčí asi čakal málokto. Podľa EPDE sa Marek Krajčí zúčastnil ako pozorovateľ na ruských prezidentských voľbách v 2018, čiže v čase, keď bol ešte opozičným poslancom NRSR za stranu OĽaNO. Samotný Krajčí o svojom pozorovaní pre Aktuality.sk napísal: „Prezidentské voľby v Ruskej federácii v roku 2018 sledoval celý svet. Zúčastnil som sa ich aj ja ako nezávislý medzinárodný pozorovateľ. Nie v rámci OBSE, ale ako súkromná osoba na pozvanie ruskej Štátnej dumy. Cestu financovala Ruská mierová nadácia, s ktorou som nikdy nemal a ani nemám žiadne väzby a kontakty. Pozvanie som vnímal ako príležitosť sledovať voľby v Rusku osobne a hodnotil som iba to, čo som mal možnosť vidieť počas hlasovania vo viacerých volebných miestnostiach. Po ich návšteve som konštatoval, že vo vybraných volebných okrskoch, kde som sa ako pozorovateľ zúčastnil, mali voľby transparentný priebeh hlasovania, hoci som zaznamenal aj malé procesné pochybenia. Hodnotil som len akt hlasovania a akt sčítavania hlasov, nie predvolebnú kampaň, čo som vo svojich vystúpeniach vždy uviedol“.

Súkromné pozorovanie

Hoci sa mi ťažko posudzuje presná motivácia, pre ktorú sa Marek Krajčí rozhodol v rokoch 2017 a 2018 pozorovať ruské voľby, ako poslanec NRSR rozhodne nebol v pozícii, aby mohol ísť pozorovať voľby do Ruska ako súkromná osoba. Svojou účasťou na voľbách a svojimi vyjadreniami pre ruské médiá legitimizoval volebný proces, pričom je sekundárne, či v jeho prípade išlo iba o značnú dávku naivity, alebo bol za tým ideologicky zámer – keďže v konečnom dôsledku poslúžil súčasnému režimu v Rusku a prispel k diskreditácii nezávislého pozorovania zo strany OBSE, alebo nezávislých domácich ruských pozorovateľov z organizácie Golos. Napriek tomu, že on sám píše, že sa „plne stotožňuje so závermi, ktoré po voľbách zverejnila OBSE“, jeho vyjadrenia pre ruské médiá boli oveľa pozitívnejšie, ako stanovisko OBSE. Je taktiež krátkozraké akceptovať pozvanie či preplatenie nákladov na cestu od ruskej nadácie, s ktorou podľa vlastných slov nemal žiadne väzby a kontakty.

Volebná turistika

To, čo Marek Krajči urobil, sa medzi volebnými pozorovateľmi zvykne nazývať “volebnou turistikou”, keďže voľby nie sú iba o akte hlasovania a nedajú sa posudzovať bez toho, aby sa nehodnotili všetky fázy volebného procesu, kam patri volebná legislatíva, registrácia voličov a kandidátov, fungovanie volebnej administratívy, volebná kampaň a jej financovanie, pôsobenie médií, volebné sťažnosti atď. V širšom kontexte sem patrí aj dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Napríklad v 2018 ruská volebná komisia odmietla zaregistrovať hlavného opozičného kandidáta Alexeja Navalného, čo výrazne limitovalo reálnu politickú súťaž hneď na začiatku volieb. Ak mal poslanec Krajčí záujem získať pozorovateľskú skúsenosť, mal ísť pozorovať voľby v rámci OBSE, alebo inej rešpektovanej medzinárodnej organizácie, ktorá dodržiava medzinárodnú metodiku pozorovania volieb a podpísala Deklaráciu princípov medzinárodného pozorovania volieb.

Tzv. volební turisti sú väčšinou priamo platení vládou krajiny, kde pozorujú a prichádzajú väčšinou iba na akt hlasovania, prejdú zopár volebných okrskov a vyjadria sa pre miestne média, že všetko, čo videli, bolo v súlade s medzinárodnými štandardami – čo presne urobil aj Marek Krajčí. Je celkom možne, že v tých 18 okrskoch, ktoré podlá vlastných vyjadrení pre miestne média v roku 2017 prešiel, naozaj nič zásadnejšie nevidel – avšak je chybou vyjadrovať sa k niečomu, čo je iba zlomkom celého volebného procesu, ktorý je oveľa komplexnejší.

Kolektívna snaha, jedno spoločné stanovisko

OBSE ma v tomto smere striktné pravidla, do krajiny posiela dlhodobých pozorovateľov, ktorí tam pôsobia niekoľko týždňov či mesiacov pred voľbami, aby dostatočne preskúmali všetky aspekty volebného procesu. Títo potom robia brífing pre tzv. krátkodobých pozorovateľov, ktorí prichádzajú iba na pozorovanie aktu hlasovania – pričom platí striktná zasadá, že žiadny pozorovateľ nehodnotí proces hlasovania individuálne. Môže sa stať, že zatiaľ čo v tých 18 okrskoch bolo všetko v poriadku, v ostatných boli problémy – čo je presne dôvod, pre ktorý OBSE robí štatistické hodnotenie na základe pozorovania všetkých svojich pozorovateľov, ktorí sledujú voľby vo všetkých častiach krajiny a vydáva jedno spoločne stanovisko deň po voľbách, ktoré reflektuje hodnotenia všetkých pozorovateľov OBSE.